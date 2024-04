Vanavond op tv: Groei distributiecentra zet door • Achteruitgang Griekse rechtsstaat

Rechtsstaat in Griekenland

Voor de serie 'Stemmen van Europa' zijn we dit keer in Griekenland. Daar wijst alles op een achteruitgang van de rechtsstaat en de mediavrijheid. Het Europees Parlement nam dit jaar 'n kritische resolutie aan en sprak over "zeer zorgelijke ontwikkelingen":

Journalisten en politici zijn afgeluisterd en justitie komt niet of traag in actie. Gaat Griekenland Hongarije achterna? En heeft dit invloed op de Europese verkiezingen?