Aangifte tegen vrouw die tijdens Parijs-Roubaix pet gooide naar Van der Poel

Er wordt aangifte gedaan tegen de vrouw die tijdens Parijs-Roubaix een pet gooide naar Mathieu van der Poel, die de wielerklassieker won. De aangifte wordt gedaan door de Franse vakbond voor profwielrenners (UNCP). De internationale wielrennersvakbond CPA steunt de aangifte.

"We gaan die persoon opsporen, dat is zeker", zegt Adam Hansen, voorzitter van de CPA, tegen Global Cycling Network. Hij zegt dat zijn organisatie wat betreft een gang naar de rechters afhankelijk is van nationale federaties, omdat de CPA in Zwitserland gevestigd is.

Op ongeveer 40 kilometer van de eindstreep gooide de vrouw een pet in de richting van het achterwiel van Van der Poel. Er wordt vermoed dat ze dit met opzet deed om de Nederlander te hinderen.

Van der Poel werd echter niet gehinderd en soleerde onverstoord door richting de finish.

