Verkeersdrukte brug A7 bleef uit: 'Nog nooit zo snel naar Amsterdam gereden'

De verkeersdrukte door werkzaamheden aan de brug op de A7 over het Noordhollandsch Kanaal bij Purmerend valt mee. Dat melden Rijkswaterstaat en ANWB.

Rijkswaterstaat meldt dat het verkeer op de A7 vanmorgen goed kon doorrijden en dat was ook het geval op de omliggende wegen. Volgens de organisatie leek het erop dat er goed is geluisterd naar de adviezen om zoveel mogelijk thuis te werken. Ook in de trein was het rustig, meldt de regionale omroep NH.

Wel gaf de ANWB aan dat er vanochtend op de N247 van Volendam richting Amsterdam zo'n vijftien minuten vertraging was.

A7-race

NH nam tijdens de ochtendspits de proef op de som om te ontdekken hoe je nu vanuit Hoorn zo snel mogelijk in Amsterdam kon komen. Vier verslaggevers gingen de strijd met elkaar aan om zo snel mogelijk vanuit Hoorn bij het Olympisch Stadion in Amsterdam-Zuid te komen: in een auto over de A7, met de auto via een sluiproute, het openbaar vervoer of met de elektrische fiets.

De race was via dit liveblog te volgen. De winnaar was uiteindelijk de verslaggever die 'gewoon' met de auto over de A7 was gereden. Hij had slechts bij Amsterdam-Zuid te maken had met een kleine file. "Ik heb nog nooit zo snel naar Amsterdam gereden", aldus de winnaar.

Maandenlange verkeershinder in Noord-Holland verwacht

De brug, waar doorgaans dagelijks 80.000 auto's en vrachtwagens over rijden, wordt de komende maanden versterkt. Tijdens de werkzaamheden gaan op- en afritten rond de brug dicht en wordt elke nacht een deel van de A7 afgesloten voor doorgaand verkeer.

De verwachting is dat het de komende tijd zal leiden tot veel verkeersdrukte. Volgens Rijkswaterstaat zijn er in de omgeving ook geen alternatieve routes beschikbaar die dezelfde verkeersdrukte aankunnen.

Automobilisten op en rond de A7 tussen Hoorn en Amsterdam moeten rekening houden met grote verkeershinder en extra reistijd die kan oplopen tot een uur. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers daarom tot september vaker thuis te werken, samen te reizen of voor het openbaar vervoer te kiezen. De werkzaamheden moeten op 1 september zijn afgerond.