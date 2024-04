'Van voetbal weet ik niet veel', geeft aanstaand AZ-directeur Zeeman grif toe

"Voor mij was dit wel het moment om na al die jaren in een nieuwe wereld te stappen, waar ik alles weer te leren en te bewijzen heb", legt Merijn Zeeman uit. "Ik ben altijd een nieuwsgierig persoon geweest, die wil blijven leren en zich wil blijven ontwikkelen."

Na een periode van twaalf jaar, waarvan acht als sportief directeur, verruilt de 45-jarige Zeeman wielerploeg Visma-Lease a Bike per 1 oktober voor voetbalclub AZ, waar hij algemeen directeur wordt. Maar, zo vertelt Zeeman: "Van voetbal weet ik niet zoveel."

Het is voor Zeeman een stap naar een compleet andere sport, waarin hij zelf niet helemaal in thuis is. "Maar het is topsport." En daar heeft hij natuurlijk wel ruimschoots ervaring mee. "Met elkaar proberen slimmer te zijn dan je tegenstander, zeker ook als je daar niet de ultieme financiële middelen voor hebt, dat is een uitdaging die mij heel erg aanspreekt."

Zeeman laat bij Visma een "enorm mooie periode" achter zich. "We hebben fantastische dingen gedaan, waar ik heel erg trots op ben. Maar het is ook een hele intensieve baan."

Rustig inlezen

Veel tijd om nu al na te denken over zijn volgende baan is er nog niet. "Vanaf oktober krijg ik de tijd om me rustig in te lezen." Twee maanden later begint Zeeman aan zijn nieuwe functie bij AZ.