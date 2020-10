Franse artsen pleiten voor nieuwe lockdown: 'We zijn controle over epidemie kwijt'

Zondagavond werd bekend dat er in Frankrijk in 24 uur tijd 52.000 nieuwe besmettingsgevallen waren bijgekomen: een record.

"Ik heb het gevoel dat we weer op een lockdown afstevenen", schreef bestuursvoorzitter Jean Rottner van de regio Grand Est op sociale media. "We kunnen het er beter nu over hebben, want straks is het te laat."

In Frankrijk gaan steeds meer stemmen op om snel hardere maatregelen te nemen tegen corona. Artsen en politici pleiten voor een uitbreiding van de avondklok of voor een volledige lockdown. "Al sinds een paar weken zijn we de controle over de epidemie kwijt. Er zit nog maar één ding op: het land moet weer op slot", zei de prominente infectioloog Eric Caumes op de Franse radio.

Begin vorige week kwamen er 35 nieuwe patiënten per dag op de IC bij. Eind vorige week waren het er 80 per dag

In Parijs en omgeving is nu twee derde van alle IC-bedden bezet door corona-patiënten. "Begin vorige week kwamen er 35 nieuwe patiënten per dag op de IC bij. Eind vorige week waren het er 80 per dag", zei directeur Aurélien Rousseau van de regionale gezondheidsdienst.

Volgens de wetenschappelijke adviesraad van president Macron laten die cijfers nog niet het hele beeld zien. De raad schat dat als je niet-getesten en mensen zonder symptomen meetelt zo'n 100.000 Fransen per dag besmet raken: twee keer zoveel als het officiële cijfer.

Avondklok of lockdown?

Volgens de wetenschappers is de situatie 'kritisch'. Het verergert sneller dan verwacht en veel Fransen zijn zich er nauwelijks van bewust wat er op ze afkomt. "We kunnen twee dingen doen", zei voorzitter Jean-François Delfraissy van de Raad vanochtend. "Of we breiden de avondklok uit, naar meer gebieden, met meer uren of naar het weekend. Of we besluiten meteen tot een lockdown, die misschien niet zo streng als de vorige hoeft te zijn."

De Franse regering heeft zich tot nu toe altijd verzet tegen een tweede landelijke lockdown, na de eerste die half maart werd ingevoerd. De economische schade daarvan zou te groot zijn. Werkgeversorganisatie Medef zegt dat "de Franse economie zou instorten" bij een complete nieuwe lockdown.

Bovendien is de vraag of zo'n maatregel door de Fransen geaccepteerd zou worden. "We moeten een evenwicht vinden tussen de gezondheid van de Fransen en het door laten draaien van bedrijven, scholen en het culturele leven", aldus minister van Arbeid Elisabeth Borne.

'Oorlog'

De afgelopen maanden werden daarom steeds beperkte en lokale maatregelen genomen, zoals het sluiten van horeca. Ook kwam er op meerdere plekken een avondklok. Mensen mogen niet meer op straat van 21.00 uur 06.00 uur. Die maatregel treft inmiddels 46 miljoen Fransen, dat is zo'n twee derde van de bevolking.

Maar het virus blijft vooralsnog verder om zich heen grijpen. "Het is oorlog", zei voorzitter Pierre-Jean Ternamian van artsenvereniging URPS. "Met meer dan 40.000 nieuwe besmettingen per dag en een sterftecijfer van 0,5 procent, hebben we over drie weken te maken met 200 doden per dag."