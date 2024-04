Rapport: correspondenten in China worden steeds meer tegengewerkt

De werkomstandigheden voor buitenlandse journalisten in China blijven moeilijk. 99 procent van alle journalisten die meededen aan de enquête zegt dat het Chinese klimaat voor journalisten niet voldoet aan de internationale standaard, meldt The Foreign Correspondents Club of China (FCCC).

81 procent van de leden van de FCCC gaf aan dat de werkomstandigheden in 2023 licht waren verbeterd vergeleken met de tijd van de coronapandemie. Geen enkele respondent zegt dat de omstandigheden zijn verbeterd ten opzichte van de periode vóór de pandemie.

Volgens medeauteur Garrie van Pinxteren, tevens China-correspondent voor de NOS, zeggen de journalisten dat ze wel meer bewegingsvrijheid hebben, maar dat verslaggeving ter plaatse problematisch is.

"De mobiliteit is na de pandemie toegenomen en dus kunnen journalisten meer reizen. Maar dat betekent ook dat journalisten daardoor geconfronteerd worden met obstructie of hinder van bijvoorbeeld politie", zegt Van Pinxteren. "Eigenlijk kunnen correspondenten niet goed kun werk doen. Niemand van de respondenten zegt ook dat het beter geworden is ten opzichte van voor corona. Dus het zijn structurele problemen."

Hinder, intimidatie en geweld

Net als vorig jaar zei iets meer dan de helft dat de Chinese politie of de autoriteiten hen minstens één keer tijdens hun werk hadden gehinderd. Ruim acht op de tien journalisten melden dat ze last hebben gehad van intimidatie of geweld.

"Heel opvallend is ook dat minder journalisten met naam geciteerd willen worden in het rapport wat hen is overkomen", weet Van Pinxteren. "Ze zijn er huiverig voor en bang dat ze ervoor gestraft zullen worden. Dat is een teken dat het klimaat voor journalisten niet verbeterd is."

Correspondent Sjoerd den Daas werd in februari van dit jaar handhandig tegengewerkt door Chinese autoriteiten toen hij een demonstratie wilde filmen: