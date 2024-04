Meer malafide letselspecialisten, branche wil er beschermd beroep van maken

Het aantal malafide en ondeskundige bedrijven dat hulp bij letselschade aanbiedt, is de afgelopen vijf jaar gestegen met 25 procent. Dat blijkt uit cijfers van de Letselschaderaad, dat onderzoek deed bij verschillende verzekeraars. De branche van advocaten en letselspecialisten met een keurmerk roept op om van letselschadespecialist een beschermd beroep te maken, om illegale praktijken te voorkomen.

Slachtoffers van bijvoorbeeld een verkeersongeval kunnen aankloppen bij een letselschadebureau of bij een advocaat. Die kunnen helpen met het claimen van een schadevergoeding, het verzamelen van bewijs om de zaak te onderbouwen en om de tegenpartij aansprakelijk te stellen.

De malafide en ondeskundige bureaus maken volgens advocaat Chris van Dijk slim gebruik van mensen in een kwetsbare positie."Je kan op internet niet goed zien of iemand goed is of niet. Dat is problematisch", vertelt hij in het NOS Radio 1 Journaal.