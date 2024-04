Saharazand levert spectaculaire zonsondergang op in Nederland

Tijdens de zonsondergang gisteravond was op veel plekken in Nederland een bijzondere rode-oranje gloed te zien in de lucht. De kleur kwam onder meer door Saharazand wat in de lucht zat. Dat levert spectaculaire beelden op.

Dat er stof uit de Sahara onze kant op komt, is niet uitzonderlijk. De laatste jaren kwam het fenomeen vaker voor in Nederland en andere landen in West-Europa.

Die wind, die ontstaat ten zuiden van de Sahara, neemt het stof uit het woestijngebied op grote hoogtes over grote afstanden mee. Wanneer het regent daalt het stof neer. Dat zal zichtbaar zijn op tuinmeubelen en auto's.

