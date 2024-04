Wekdienst 8/4: Rechtszaak 'Middel X' van start • Zonsverduistering in Verenigde Staten

Goedemorgen! Vandaag begint in Arnhem de rechtszaak over 'Middel X'. En Amerika is al weken in de ban van de totale zonsverduistering die vandaag te zien is.

Eerst het weer: Af en toe zon en eerst droog. Zeer zacht met 18 tot 22 graden. De zuidoostenwind waait matig, kracht 3 tot 4. Later op de dag meer bewolking en als eerste in het zuiden wat regen of een bui. Later vanavond mogelijk ook met onweer.