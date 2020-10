Willem II-aanvaller Kabangu is terug na drie maanden coronaleed

Bij Willem II klonk er maandag applaus op het trainingsveld. Elton Kabangu is weer terug. De Belg werd drie maanden terug getroffen door het coronavirus, belandde op de intensive care en kan nu pas weer trainen.

"Kom erbij, jongen. Hij is terug en dat is het allerbelangrijkste", zei coach Adrie Koster toen Kabangu het trainingsveld betrad van de nummer elf van de eredivisie. De spelersgroep begon spontaan te klappen.

'Het kan iedereen overkomen'

Op 28 juli was Kabangu de eerste speler van Willem II die positief testte op het coronavirus, op de dag van de eerste openbare training. Op de website van de Tilburgers vertelt hij over wat hem vervolgens is overkomen.

"In het begin zat ik thuis in quarantaine en had ik geen symptomen. Maar toen werd ik heel erg ziek. Ik vind het zelf bizar en heb er geen woorden voor. Het kan iedereen overkomen", vertelt Kabangu.

"Ik heb vervolgens lang in het ziekenhuis gelegen. Dat was geen prettig moment om mee te maken. Maar ik heb het overleefd en daarvoor moet ik God bedanken."