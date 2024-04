Alleen in het reuzenrad is Verstappen bij te houden: 'Totaal in control'

Al het enthousiasme had Verstappen zaterdag nog niet voorzien, toen hij zich beklaagde over zijn wedstrijdsnelheid. Hij zat tijdens de trainingen niet lekker in zijn auto.

'Goed omgegaan met veranderingen'

"De afstelling was niet zoals hij het wilde", zegt Marko, die niet onder de indruk raakte van Verstappens vraagtekens aan de vooravond van de race. "Max is Max. hij is een perfectionist."

"We misten vrijdag tijd om de auto af te stellen vanwege de regen tijdens de tweede training. Daarnaast zag je een groot temperatuurverschil, het asfalt was zondag een stuk warmer. We zijn op de juiste manier met die veranderde omstandigheden omgegaan."