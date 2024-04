‘Hij is als Jordan en Cruijff’, Van der Poel bedolven onder superlatieven

Het is in een opwelling. Iets dat gewoon in hem opkomt, gisteren in de 'Hel van het Noorden'. Zomaar, op 60 kilometer van de finish, op een van die vele kasseienstroken die Parijs-Roubaix kent.

Mathieu van der Poel ziet in dat de samenwerking in de kopgroep ronduit slecht is. En dus besluit hij ervandoor te brommeren, om zo nooit meer ingerekend te worden. Met drie minuten voorsprong bolt hij later in het velodroom van Roubaix over de finish.

"Het is allemaal niet zo geprogrammeerd," zegt zijn ploegbaas Philip Roodhooft van Alpecin-Deceuninck. Het is precies dat grote talent voor improvisatie, wat de 29-jarige wielrenner "geniaal" maakt, vindt hij. "Ik denk dat Mathieu net die 'touch of genius' aan het wielrennen toevoegt, die anderen niet hebben. Wat Michael Jordan is voor basketbal en Johan Cruijff voor voetbal."

Dominantie

Maar, benadrukt Roodhooft, een belangrijk detail: er is ook nadrukkelijk ruimte voor die spontaniteit in zijn ploeg. "Ik denk dat dat ook een deel van het succes is."

Samen met zijn broer Christoph bouwde hij een succesvolle wielerploeg rond Van der Poel. Aanvankelijk vooral in het veldrijden. Nu domineert die ploeg alle grote wielermonumenten van dit voorjaar.