Aanstaande ouders betalen forse boetes als ze kraamzorg annuleren

Lieke* studeerde nog toen ze zwanger bleek. "Verloskundigen en mijn omgeving hamerden erop dat ik me, vanwege de drukte, snel moest inschrijven voor kraamzorg. Dus ik meldde me na 13 weken zwangerschap bij vier verschillende organisaties, in de hoop dat er ergens nog plek was."

Tot haar verrassing kreeg ze na twee weken een e-mail met het bericht dat haar inschrijving bij kraamzorgorganisatie Naviva definitief was. "Het bleek dat ik een contract had afgesloten, het was geen vrijblijvende online aanmelding. Dat betekende dat ik 150 euro annuleringskosten moest betalen, ook al was er niet eens een kennismaking geweest."

Intussen had Lieke al ergens anders kraamzorg gevonden. Ze besloot snel ook de andere kraamzorgorganisaties te bellen waar zij zich had ingeschreven. "Gelukkig bleken zij, na veel smeken, meer sympathie te hebben dan Naviva. Zij verlaagden het bedrag naar 15 euro en 37 euro. Het is dus kennelijk niet de norm om zoveel geld in rekening te brengen."