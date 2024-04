Exitpoll: nipte winst voor oppositiepartij PiS bij lokale verkiezingen Polen

Bij de lokale verkiezingen in Polen heeft de pro-EU-partij van premier Donald Tusk verloren van de conservatieve oppositie, die Polen tot afgelopen december acht jaar lang regeerde. Volgens de exitpoll van Ipsos kreeg oppositiepartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) 33,7 procent van de stemmen en bleef Tusks Burgercoalitie steken op 31,9 procent.

De definitieve resultaten worden in de loop van de dag verwacht, maar PiS-leider Jaroslaw Kaczynski riep alvast de overwinning uit. Hij zei dat het resultaat een boodschap was aan degenen die de partij hadden afgeschreven en citeerde de Amerikaanse schrijver Mark Twain: "Het nieuws van mijn dood is enigszins voorbarig."

Eerste test

Deze verkiezingen waren de eerste test voor de coalitieregering van Tusk sinds die bijna vier maanden geleden aan de macht kwam. Polen konden stemmen voor burgemeesters, gemeenteraadsleden en vertegenwoordigers in regionale parlementen.

Opsteker voor Tusk was de herverkiezing van een bondgenoot van hem als burgemeester van Warschau. Deze Rafal Trzaskowski is zeker van een nieuwe termijn. Tusk noemde Trzaskowski de held van de avond. Voor burgemeesterskandidaten die niet minstens 50 procent van de stemmen behaalden zal er op 21 april een tweede stemronde worden gehouden.

Tusk erkende dat het erop leek dat in verschillende regio's de PiS-kiezers beter waren gemobiliseerd. De premier zei dat een deel van zijn aanhang gisteren mogelijk niet heeft gestemd vanwege het goede weer.