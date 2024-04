Politieauto raakt van de weg, twee agenten gewond

In Bergeijk in Brabant hebben vannacht twee politieagenten verwondingen opgelopen toen hun auto van de weg raakte. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Waardoor de politieauto van de weg raakte is onbekend, laat de politie weten op X. Over de aard van de verwondingen zijn geen mededelingen gedaan.

De politie-eenheid Oost-Brabant liet eerder vannacht weten dat er mogelijk een schietincident is geweest in Bergeijk. Er zou in de lucht zijn geschoten. Niemand raakte gewond, maar er werden wel twee voertuigen vernield aangetroffen. Beide voertuigen hebben een Belgisch kenteken.

Of de gewonde agenten op weg waren naar die melding, is niet bekend.

Het voertuig dat zou zijn beschoten: