Opnieuw problemen met toestel Boeing: kap van motor laat los tijdens vlucht

Een Boeing 737-800 van de Amerikaanse maatschappij Southwest Airlines heeft zijn vlucht moeten afbreken nadat het een kap van een van de motoren had verloren. Het toestel moest terugkeren naar de luchthaven van Denver. De losgeraakte kap had een van de vleugelkleppen geraakt. Het is het zoveelste incident met een toestel van Boeing.

Het vliegtuig was op weg naar Houston. In opgenomen gesprekken van de luchtverkeersleiding die in handen zijn van CNN zegt een van de piloten dat passagiers en de bemanning tijdens de vlucht iets hards op de vleugel hoorden. Niemand raakte gewond.

In een video is te zien dat de vleugelklep al bij het taxiën loszit: