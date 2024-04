Juventus klopt Fiorentina ondanks drie afgekeurde goals, Atalanta onderuit

Juventus heeft ook in de Italiaanse competitie de draad weer opgepakt. Na de 2-0 zege tegen Lazio in de heenwedstrijd van de halve finales van het bekertoernooi won Juve ook in de Serie A weer eens, al was het thuis met minimaal verschil tegen Fiorentina: 1-0.

Na vier competitiewedstrijden zonder overwinning snakte de ploeg van trainer Massimiliano Allegri naar drie punten. Een goede eerste helft, met daarin één (geldig) doelpunt, bleek voldoende.

Juventus loopt door de zege uit op Bologna, dat eerder op de dag met Jushua Zirkzee in de spits punten liet liggen bij Frosinone (0-0).