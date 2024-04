Trainer Kuijt dwingt met Beerschot promotie af naar hoogste niveau België

De 43-jarige Kuijt was als trainer actief in de jeugd van Feyenoord en het eerste elftal van ADO Den Haag. De 104-voudig Oranje-international werd in november 2022 in Den Haag al na enkele maanden ontslagen.

"Ik merk wel dat het voor mij hier nu rustiger werken is dan bij ADO. Er is überhaupt minder aandacht van de pers en dat bevalt me enorm, want ik wil me met name ontwikkelen op het veld", zei Kuijt eerder deze week in gesprek met de NOS over zijn keuze voor Beerschot.

Kuijt heeft bij Beerschot een contract tot en met het einde van het seizoen. Hij heeft al laten doorschemeren open te staan voor een contractverlenging.