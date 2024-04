Turkse supercup-farce: Fenerbahçe stelt jeugdploeg op en stapt na één minuut op

De supercup in Turkije is uitgemond in een wanvertoning. Uit protest tegen de Turkse bond stelde Fenerbahçe enkel jeugdspelers op en na een doelpunt van Galatasaray-spits Mauro Icardi in de eerste minuut liepen de spelers van Fenerbahçe van het veld.

Het duel werd daarop gestaakt en op het veld vierden de spelers van Galatasaray uitgebreid de winst van de supercup.

Hooligans

Fenerbahçe is boos op de bond wegens de afhandeling van een uit de hand gelopen wedstrijd tegen Trabzonspor enkele weken geleden. Spelers van de club uit Istanbul werden op het veld aangevallen door een grote groep hooligans.

Fenerbahçe is verbolgen over de in hun ogen milde straf van zes duels zonder publiek voor Trabzonspor, die in hoger beroep werd teruggebracht tot vier duels.

Bekijk de video van de ongeregeldheden bij Trabzonspor-Fenerbahçe.