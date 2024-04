Griekspoor vangt Europees gravelseizoen aan met zege in Monte Carlo

Tallon Griekspoor is zijn Europese gravelseizoen begonnen met een overwinning op het masterstoernooi in Monte Carlo. De 27-jarige tennisser won in de eerste ronde van de Duitser Dominik Köpfer: 7-6 (2), 4-6, 6-2.

Tegen Köpfer zal Griekspoor, die al bijna een week in Monte Carlo verbleef om aan het gravel te kunnen wennen, met name tevreden zijn dat hij het karwei in de derde set alsnog relatief snel klaarde.

De geboren Haarlemmer verzuimde om op 4-2 in de tweede set door te drukken en verloor vier games op rij. Griekspoor raakte niet in de war, nam in de derde set direct een break voorsprong en gaf die dit keer niet weg.

Aardige seizoenstart; jacht top twintig

De mondiale nummer 25 kan terugkijken op een aardige eerste drie maanden van het tennisseizoen, met een derde ronde op de Australian Open, een halve finale in Rotterdam en een dubbeltitel in Dubai als hoogtepunten.

Ook een recentelijk sterk optreden in Miami tegen latere toernooiwinnaar Jannik Sinner zorgde voor positiviteit bij Griekspoor.

Hij verdedigt de komende weken weinig punten en krijgt dus een goede kans een stap richting de door hem begeerde top twintig van de wereldranglijst maken.