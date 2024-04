Indonesische wildcamera legt zeldzame Javaanse neushoorn met kalf vast

In een Indonesisch nationaal park op Java is een jong kalf van de zeer zeldzame Javaanse neushoorn gespot. Het dier werd met zijn moeder door een wildcamera vastgelegd.

Het Indonesische ministerie van Milieu en Natuur bracht de beelden dit weekend naar buiten en is opgelucht dat er weer een jong is gezien. De Javaanse neushoorn is ernstig bedreigd. Er zijn er naar schatting nog zo'n tachtig. Ze leven in het Nationaal Park Ujung Kulon in het zuidwestelijke puntje van Java. Tot veertien jaar geleden kwam de soort ook nog voor in Vietnam, maar in 2010 werd daar de laatste neushoorn gestroopt.

Het ministerie schat dat het jong drie tot vijf maanden oud is. Het geslacht van het dier is niet bekend, omdat het dier niet met de achterkant naar de camera stond.

Stroperij, ziekten en inteelt

In 2022 en 2023 werden ook al twee nieuwe Javaanse neushoornkalveren gespot met een wildcamera. Het ministerie waarschuwt wel voor al te veel optimisme over het voortbestaan van de soort. "Het leefgebied en de individuele Javaanse neushoorns zijn niet veilig voor verstoringen als stroperij, ziekten, als prooi van de ajak (een coyote-soort in Azië, red.) en potentiële problemen door inteelt."

De Javaanse neushoorn was ooit een algemeen voorkomende soort die leefde in grote delen van Zuidoost-Azië. In het begin van de 19e eeuw was het zelfs niet ongewoon om er een tegen te komen in de buitenwijken van het toenmalige Batavia (Jakarta). Het dier werd zelfs als een plaag beschouwd en fors bejaagd.