Rechtszaak tegen zeven verdachten van verstrekken 'Middel X' van start

'Mensonterende situaties'

Over de claim dat het middel leidt tot een humane dood zijn sinds het begin sterke twijfels. Ad Kerkhof, suïcidepreventie-expert en oud-hoogleraar klinische psychologie: "Ik heb te veel verhalen gehoord van mensen die hun dierbaren aantroffen in verschrikkelijke situaties en posities. Met bloed, met uitwerpselen, met half in bed, half uit bed. Mensonterende situaties."

Kerkhof vindt het een goede zaak dat de verdachten voor de rechter komen. "Ik vind dat zij verantwoordelijkheid dragen voor de uitwassen van een wanbeleid dat ze hebben gevoerd met betrekking tot de verspreiding van een middel dat mensen gebruiken bij suïcide."

Juridische kosten

Het huidige bestuur van de coöperatie steunt de twee verdachte oud-bestuursleden en betaalt hun juridische kosten. "Wij geloven dat zij volstrekt onschuldig zijn", zegt de huidige voorzitter Rob van Doorn. "Mijn waarneming is dat zij er alles aan hebben gedaan om de toegang tot de middelen zoveel mogelijk te bevorderen via andere kanalen. Ik heb geen zicht op hoe het is gegaan bij de vijf mensen die niet tot het bestuur horen, maar ik durf de stelling aan dat ook zij volledig te goeder trouw waren in het werk dat ze hebben gedaan."