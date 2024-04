Tweeling Van Dijke rijdt top twintig in Parijs-Roubaix: 'Ben er sprakeloos van'

Tim: "Ik was wel een beetje nerveus vooraf, ook omdat ik weet dat ik in orde ben. Je weet dat er in deze koersen altijd dingen kunnen gebeuren waar je geen invloed op hebt. Zoals lekrijden, vandaag in het Bos van Wallers. Alles moet kloppen op zo'n dag."

En terwijl Tim inderdaad lek reed in het bos, kwam broer Mick op kop met mannen als Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen en Mads Pedersen, het latere podium van de koers. "Ik dacht: goh, het gaat wel goed. Op zo'n moment moet je rustig blijven en kijken wat er mogelijk is. Ik probeerde vooral niet te vallen, en niet lek te rijden, dat is het beste."

'Mooie stap naar de toekomst'

Tim: "Ik denk dat we wel een hoop mindere beslissingen maakten in deze koers. Dat is ook een stukje onervarenheid. Je komt in een hoop leersituaties terecht zo. Maar dit is wel echt een boost, dit is het hoogste niveau ter wereld. En dan is een plaats in de top tien een mooie stap naar de toekomst."



Wat die toekomst behelst? Tim: "Ik hoef niet onder stoelen of banken te steken dat de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix mijn lievelingskoersen zijn. En ik ben ook ambitieus genoeg om uit te spreken dat ik die ooit wil winnen. De toekomst zal uitwijzen of ik ooit goed genoeg zal zijn."



En Mick, tot slot: "Ik ben super tevreden, ik ben gewoon echt sprakeloos. Sorry. Het moet allemaal nog een beetje indalen."