Liverpool verspeelt koppositie met gelijkspel bij United, goal Van de Ven voor Spurs

De Spurs kwamen in de eerste helft met behulp van een eigen doelpunt op voorsprong, maar slikten vervolgens de gelijkmaker van Chris Wood. Na rust poeierde Van de Ven de 2-1 binnen. Niet veel later bracht Pedro Porro de Londenaren met de 3-1 in veilige haven.

Door de zege klimt de ploeg van coach Ange Postecoglou over Aston Villa heen naar plaats vier, die aan het eind van het seizoen recht geeft op kwalificatie voor de Champions League.

Chelsea krijgt tik in blessuretijd

Na de miraculeuze opleving afgelopen donderdag tegen Manchester United (4-3) liep Chelsea averij op tegen hekkensluiter Sheffield United: 2-2. Op Bramall Lane in Sheffield dacht Noni Madueke de winnende te hebben gemaakt, maar de thuisploeg kwam in blessuretijd nog langszij.

Chelsea-coach Mauricio Pochettino leek Madueke te gaan wisselen, maar de voormalig PSV'er bewees net op tijd zijn waarde. Hij dribbelde op hoge snelheid de zestien binnen en vond de verre hoek.