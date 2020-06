Kamer blij met SER-advies tegen biomassa, maar ook roep om meer duidelijkheid

Kamerleden van verschillende partijen zijn blij met het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) om zo snel mogelijk te stoppen met het subsidiëren van het gebruik van biomassa voor het opwekken van elektriciteit en warmte. Biomassa is waardevol als grondstof voor de chemische industrie, maar verbranden is zonde, zegt de SER.

"Dit is einde verhaal voor biomassa als energiebron", zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver. "Het is heel goed dat dit advies er ligt. We moeten er zo snel mogelijk mee stoppen." Het advies van de SER is nog niet definitief, maar de NOS heeft een concept ingezien.

Ook regeringspartij D66 ziet veel haken en ogen aan het verbranden van hout om energie op te wekken. Het is slecht voor de luchtkwaliteit en er is veel twijfel over de vraag of het wel duurzaam is. Kamerlid Matthijs Sienot pleit ervoor in andere alternatieve energiebronnen te investeren.

"Wind- en zonne-energie is heel snel veel goedkoper geworden. Als we nu op de juiste manier investeren kan groene waterstof ook snel goedkoper worden."

Opslaan van CO2

Veel Kamerleden zien in het SER-advies een bevestiging van het eigen standpunt. Vandaag nam een ruime meerderheid al een motie van de regeringspartijen aan, waarin het kabinet wordt opgeroepen de subsidies voor nieuwe biomassa-initiatieven af te bouwen.

Kamerlid Mark Harbers van de VVD wijst eveneens op die wens van de Kamer: "Onze lijn is om zo snel als mogelijk met een uitfasering en einddatum voor verbranding van houtige biomassa te komen." Ook de Partij voor de Dieren steunde de motie. Kamerlid Lammert van Raan: "We hebben de natuur hard nodig voor het opslaan van CO2. Het laatste wat je moet doen is die verbranden."

Het kabinet wil pas reageren als het SER-rapport officieel aangeboden wordt. Waarschijnlijk is dat volgende week.

Te weinig concreet

Fenna Swart van het Comité Schone Lucht en de Landelijke Federatie tegen Biomassacentrales is in tegenstelling tot de Kamer niet enthousiast over het SER-advies. Ze vindt het adviesrapport niet concreet genoeg. "De suggestie wordt gewekt dat de afbouw van biomassa in gang wordt gezet", zegt ze. "Maar wat ontbreekt is wat het precies betekent voor nieuwe en bestaande subsidies voor biomassa. Ik wil een doelstelling en concretisering."

Als voorbeeld noemt ze het plan voor de bouw van de grootste biomassacentrale van Nederland, in Diemen. Energiebedrijf Vattenfall heeft de plannen in de ijskast gezet. "Gaat de bouw nu nog door of niet? Die subsidie is gereserveerd. Als je dit rapport leest, dan kunnen ze daar gewoon mee doorgaan."

Wat haar betreft moet er helemaal gestopt worden met de subsidie voor biomassa gemaakt van hout. "Ga voorlopig nog even door met aardgas", zegt Swart. "En zet die enorme pot met geld, 14 miljard euro, in voor echt hernieuwbare energie."

Voldoende resthout

Klimaatexpert Leo Meyer denkt dat er in principe tot 2030 voldoende resthout beschikbaar is "om zonder dat je hele bossen moet omkappen de biomassacentrales te bedienen". Maar hij vindt het conceptadvies van de SER te vaag. "Er staat geen tijdspad in, dus wat bedoelen ze met zo snel mogelijk? Is dat een paar jaar, tien jaar? En wat moeten de alternatieven zijn? Dat staat er ook niet in."

Meyer zegt dat er gestopt zou moeten worden met de "houtige biomassa" als er haalbare en duidelijke alternatieven zijn. "Als je te snel afbouwt, dan loop je tegen het probleem op dat je moet overschakelen op aardgas. Dat moet je dan uit Rusland halen."

In theorie zijn er volgens hem alternatieven, zoals groen gas, synthetische brandstof en aardwarmte. "Maar dat gaat nog even duren en de vraag is of het betaalbaar is. Die vragen hangen nu nog boven de markt."

In het conceptadvies van de SER staat dat biomassa in de toekomst vooral nodig is in de chemie en als grondstof voor materialen. In Rotterdam maken ze bijvoorbeeld al diesel van oud frituurvet: