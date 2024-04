Feest aan De Dijk: Volendam na zege op RKC terug in handhavingsrace

Op sterven na dood leek FC Volendam al een tijdje, maar met drie gelijke spelen in de voorgaande vier wedstrijden hervonden de palingdorpelingen toch wat vertrouwen, zeker omdat de concurrenten Vitesse, Excelsior en RKC niet bepaald in grootse vorm verkeren.

Dubbelslag Mühren

Bij afwezigheid van de geblesseerde Vivaldo kreeg clubtopscorer Robert Mühren een kans in de spits en dat bleek een gouden zet. Na een steekpass van Darius Johnson schoot de 34-jarige Mühren in de 14de minuut diagonaal binnen in de verre hoek.

Even later was het weer raak. Na een voorzet van Oskar Buur van rechts, legde Mühren met de hak geweldig terug, stuitte Robin Maulun nog op doelman Etienne Vaessen, maar was Mühren alert bij de rebound.

Het was voor Mühren zijn achtste goal van het seizoen, een persoonlijk record in de eredivisie. De routinier was zelfs dicht bij een hattrick in de eerste helft, maar zijn kopbal uit een voorzet van Brian Plat belandde op de bovenkant van de lat.