Van der Poel genoot van 'superdag' in Parijs-Roubaix: 'Dit is een droom'

Met overmacht won Mathieu van der Poel vandaag voor het tweede jaar op rij Parijs-Roubaix. De Alpecin-renner voelde zich naar eigen zeggen "super" in de roemruchte kasseienkoers.

"Al ver voor de finish voelde ik dat ik echt hele goede benen had. Ik heb er echt van genoten. Dit is een droom", zei Van der Poel na zijn overwinning. "Het is ongelooflijk wat de ploeg vandaag voor me heeft gedaan, daarvoor moet ik ze bedanken."

De Nederlander verwees naar het hoge tempo dat zijn Alpecin-teamgenoten in de koers hanteerden, waardoor het peloton in rap tempo werd uitgedund.

Drie renners Alpecin in top tien

Het was sowieso een goede dag voor Alpecin, dat dankzij de Belgen Jasper Philipsen (tweede) en Gianni Vermeersch (zesde) drie renners in de top tien zag finishen.