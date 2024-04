Herlings kan strijd met ongenaakbare Prado niet aangaan door val in GP Sardinië

Ondanks pijnlijke ribben na een val tijdens het trainen leek Herlings in Sardinië van plan de strijd aan te gaan met Prado. Met onder meer een dubbele zege in 2021 en de overwinning na twee tweede plaatsen vorig jaar heeft Herlings een glansrijke historie in het diepe zand van Riola Sardo.

Na een derde plaats in de eerste manche ging Herlings vanaf de start in de tweede manche goed mee met Prado, die al na de eerste bocht de leiding nam. Herlings reed geduldig mee in het spoor van de Spanjaard en wachtte zijn kans af.

Val Herlings

In de zevende ronde ging hij het duel aan, maar zijn eerste aanval werd simpel afgewimpeld door Prado. Een volgende poging van Herlings kwam er niet. De Brabander ging in de fout en gleed onderuit in een bocht. Hij zag Prado uit zijn zicht verdwijnen en Gajser voorbij rijden.