Ajax zakt door ondergrens in De Kuip: 'Dit zal ons nog lang achtervolgen'

Er was in Rotterdam uiteraard grote tevredenheid over de eigen prestatie. Maar tegelijkertijd was er ook oog voor de steeds pijnlijkere situatie bij aartsrivaal Ajax, waar alles mis lijkt te gaan dit seizoen.

"Ik wil niet zeggen dat ik medelijden heb, maar ik vind het wel heel vervelend voor ze", zei trainer Arne Slot. "Ik vind John van 't Schip een van de meest sympathieke mensen uit de voetballerij."

"Ze hebben nog een paar wedstrijden te gaan, daar moeten ze vanuit hun perspectief het beste uithalen.

Herpakken

Dat perspectief is als volgt: Ajax is afgezakt naar de zesde plek, wat aan het eind van het seizoen deelname aan de play-offs voor Europees voetbal betekent. In de resterende vijf duels (tegen FC Twente, Excelsior, FC Volendam, Almere City en Vitesse) moet de dolende ploeg zich zien te herpakken.

Van 't Schip: "We zullen een hele week nodig hebben om deze klap te boven te komen."