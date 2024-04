Russen melden drone-aanval op reactorgebouw van kerncentrale Zaporizja

Een reactorgebouw van de Oekraïense kerncentrale in Zaporizja, die door de Russen is bezet, is geraakt bij een drone-aanval. Dat meldt de leiding van de centrale.

Volgens de leiding raakte een Oekraïense drone de koepel van een van de zes reactorgebouwen op het complex. Wat de precieze schade is, is niet bekend. Volgens de leiding is het stralingsniveau in en om de kerncentrale hetzelfde als voor de aanval. Het Russische kernenergiebedrijf Rosatom zegt dat bij de aanval een persoon zwaargewond is geraakt en twee personen lichtgewond.

Nucleaire veiligheid

Het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) zegt op de hoogte te zijn gebracht van de aanval en zegt dat de melding "overeenkomt met observaties van het atoomagentschap". De naam van Oekraïne wordt niet genoemd door het agentschap. Directeur Rafael Grossi roept op om geen acties uit te voeren die de nucleaire veiligheid in gevaar brengen.

De kerncentrale in Zaporizja is een van de grootste ter wereld en ligt in het zuiden van Oekraïne, aan de rivier de Dnjepr. De Russen veroverden de centrale twee jaar geleden in maart. In de buurt wordt nog altijd gevochten door Oekraïense en Russische troepen.

Stabiel

Ondanks die gevechten meldde Grossi in februari dat de situatie rond de kerncentrale redelijk stabiel is. Hij bezocht de centrale toen voor een evaluatiebezoek. De zes reactoren van de centrale zijn al maanden gesloten, maar er is nog steeds stroom en gekwalificeerd personeel nodig om cruciale koelsystemen en andere veiligheidsvoorzieningen te kunnen bedienen. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar regelmatig van aanvallen op de centrale.