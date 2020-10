Doelman Vorm zet punt achter loopbaan: 'Bedankt voor dit hoofdstuk'

Doelman Michel Vorm heeft een punt achter zijn loopbaan gezet. "Bedankt voor dit hoofdstuk, ik heb besloten om te stoppen met professioneel voetbal", laat de 15-voudig international via Instagram weten.

De 37-jarige IJsselsteiner keepte in totaal ruim 350 wedstrijden. Hij werd in 2005 prof bij FC Utrecht, dat hem het eerste seizoen verhuurde aan FC Den Bosch. De vijf jaar daarop was hij vaste keus was in de Domstad.

Medio 2011 verhuisde Vorm naar Swansea City, waar hij 89 wedstrijden speelde. Drie jaar later maakte hij de overstap naar Tottenham Hotspur, waar Vorm veelal tweede doelman was achter Hugo Lloris.

In maart keepte hij zijn laatste wedstrijd, in de FA Cup tegen Norwich City. Sinds de zomer zat Vorm zonder club.

Vorm in Oranje

Vorm debuteerde in november 2008 voor het Nederlands elftal, in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Zweden (3-1). Hij maakte het WK van 2010 en het EK van 2012 mee als reservedoelman.