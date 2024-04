Machtige Van der Poel wint ook Parijs-Roubaix en heeft nu 'de dubbel' in bezit

Mathieu van der Poel heeft net als in 2023 de wielerklassieker Parijs-Roubaix gewonnen. De regerend wereldkampioen reed na een imponerende solo van 60 kilometer over de finish op de iconische wielerbaan van Roubaix.

Pas drie minuten later sprintte Van der Poels ploeggenoot Jasper Philipsen naar de tweede plaats. De Belg van Alpecin-Deceuninck bleef de Deen Mads Pedersen en de Duitser Nils Politt voor.

Dubbel

De 29-jarige Van der Poel, afgelopen zondag al de sterkste in de Ronde van Vlaanderen, is de eerste renner sinds Rik Van Looy in 1962 die rijdend in de regenboogtrui 'de dubbel' Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix in bezit krijgt.

De laatste keer dat een niet-wereldkampioen beide koersen in één jaar won, was de Zwitser Fabian Cancellara in 2013.

Van der Poel werd daarnaast de eerste renner sinds de Belg Tom Boonen die Parijs-Roubaix twee keer op rij wint. Boonen deed dat in 2008 en 2009.

Toeschouwer lijkt Van der Poel dwars te zitten

Op 42 kilometer van de finish kwam Van der Poel goed weg toen een toeschouwer hem, op het oog, moedwillig dwars probeerde te zitten door een petje tussen de spaken van de Alpecin-renner te gooien.