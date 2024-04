Hockeysters Amsterdam lopen in op Den Bosch in strijd om eerste plaats

De hockeysters van Den Bosch hebben in de strijd om de eerste plaats in het reguliere seizoen punten verspeeld tegen Kampong. De koploper speelde in eigen huis met 1-1 gelijk tegen de nummer vier in de Tulp Hoofdklasse.

Nummer twee Amsterdam won met 1-0 van Hurley en heeft het gat met Den Bosch verkleind tot één punt. Ook SCHC, dat nog kans maakt op de eerste plaats, won zondag: 3-1 bij Pinoké.

De beste vier ploegen na het reguliere seizoen gaan in de play-offs strijden om het kampioenschap.

Den Bosch op voorsprong

Den Bosch kwam in eigen huis nog wel op voorsprong tegen Kampong. Frédérique Matla scoorde uit een strafbal en maakte haar twintigste doelpunt van het seizoen.

Waar Den Bosch meerdere strafcorners onbenut liet, was het bij Kampong bij de eerste mogelijkheid raak. Luna Fokke pushte de bal binnen en maakte de gelijkmaker.

Amsterdam had het in het begin lastig met Hurley, dat grote mogelijkheden kreeg. Keepster Anne Veenendaal hield echter knap de nul. Ondanks de slordige start won Amsterdam met 1-0, dankzij een doelpunt van Marijn Veen.

Oranje-Rood wint van Pinoké

Bij de mannen deed Oranje-Rood goede zaken. Dankzij een 3-1 zege bij Pinoké staat het nu in punten gelijk met koploper Bloemendaal. Oranje-Rood heeft nog één wedstrijd minder gespeeld dan Bloemendaal.

Al na drie minuten kon Oranje-Rood juichen. Thibeau Stockbroekx dook met een backhand naar de lange bal van Jelle Galema en de bal verdween met een boog in het doel.

Alexander Hendrickx maakte in het tweede kwart met een keiharde push uit een strafcorner gelijk, maar na rust kwam Oranje-Rood weer op voorsprong via de Spanjaard Gerard Clapes. Max de Bie zorgde uit een strafcorner voor de 3-1 in het Amsterdamse Bos.