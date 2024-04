Zesde gelijkspel op rij voor Almere City: 1-1 bij Go Ahead Eagles

In de tweede helft bleef het spelbeeld hetzelfde: Almere was de bovenliggende partij in Deventer. Onder anderen Yoann Cathline was dicht bij de winnende treffer voor Almere, maar zijn schot ging recht op doelman Jeffrey de Lange af.

Ook Go Ahead Eagles dacht nog even de drie punten binnen te kunnen slepen. Jacob Breum ging naar de grond in het strafschopgebied, maar scheidsrechter Bas Nijhuis zag er een schwalbe in. De videoscheidsrechter oordeelde anders, maar na het bekijken van de beelden bleef Nijhuis toch bij zijn eigen beslissing.

Het publiek in De Adelaarshorst veerde ook in de tachtigste minuut nog even op. Finn Stokkers schoot een vrije trap op doel, maar via Radlinger en de paal werd de 2-1 voorkomen.