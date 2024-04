Feyenoord vernedert Ajax (6-0), grootste nederlaag Amsterdammers in eredivisie

Het slappe Ajax was daarna rijp voor de genadeklap. Gimenez en Nieuwkoop misten nog grote kansen. Maar op slag van rust kopte Hancko geheel vrijstaand wel de 3-0 binnen. Het leek op buitenspel, maar dat werd opgeheven door de slapende Ajax-verdediger Hato.

Slaande beweging Bergwijn

Na rust beet Ajax wat meer van zich af, al deed Steven Bergwijn dat op de verkeerde manier. De aanvoerder van Ajax mocht van geluk spreken dat zijn slaande beweging richting Nieuwkoop niet bestraft werd met een rode kaart.

Feyenoord bleef de betere ploeg en dat resulteerde in de 56ste minuut in de vierde treffer. Uitblinker Minteh kreeg van Hato alle ruimte om de bal in de verre hoek te krullen. Invaller Branco van den Boomen deelde in de malaise door met dom balverlies de 5-0 in te leiden. Timber schoot van afstand fraai raak.

Bij de 6-0 van Feyenoord lieten meerdere verdedigers van Ajax zich in het strafschopgebied aftroeven. Nadat de ene na de andere Ajacied op de grond was gevallen, schoot Paixão de bal maar binnen.