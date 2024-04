Ronnie Flex succesvolste rapper ooit in Top 40, 'hij is een muzikale nerd'

Volgens hiphopkenner en producer van radiozender FunX, Silvinio Osanto, is Flex' muzikaliteit zijn grote kracht: "Hij produceert zelf, en kan in meerdere genres muziek maken. Hij is veelzijdig en creatief, ik zou hem een muzikale nerd noemen."

Uit gegevens van de Top 40 blijkt dat zijn succesvolste samenwerking die met zangeres Maan was, met het nummer Blijf Bij Mij. Die hit stond nooit op nummer één, maar scoorde wel 535 Top 40-punten.

Volgens Osanto is er binnen de hiphopwereld wel kritiek op alle samenwerkingen. "Sommigen vinden dat hij meer bij de hiphop moet blijven. Ik ben het daar niet mee eens. Dit is wat hij doet en waar hij goed in is."

Hiphop toegankelijker

Flex is zo succesvol omdat hij "een breed publiek aanspreekt", zegt Qmusic-dj Domien Verschuuren. Hij presenteert sinds 2019 de Top 40. "Ronnie Flex maakt catchy liedjes, maar wordt in de hiphop-scene ook nog steeds serieus genomen. Hij is van alle markten thuis."

Verschuuren ziet dat hiphop de laatste jaren steeds vaker terugkomt in de hitlijst. "Tegenwoordig zit er meer melodie in hiphop en het is vaker mee te zingen. Dat maakt het toegankelijker. Ronnie Flex loopt daarin misschien wel voorop."

Verschuuren verwacht dat er in de toekomst meer Ronnie Flex-hits bijkomen: "Zijn honger is onstilbaar." De rapper zelf sluit zich daarbij aan: "Ik ga gewoon door. Ik kan ook weer ingehaald worden, dus het is nog niet klaar."

Eminem nog niet in alles voorbijgestreefd

De organisatie achter de Top 40 benadrukt dat Eminem nog niet op alle fronten door Ronnie Flex is afgetroefd. Zo heeft de Amerikaanse rapper twee nummer één-hits op zijn naam: Without Me en Lose Yourself. Ook heeft Eminem meer hits in de top tien gehad dan de Nederlander en stond hij meer weken in de top tien.