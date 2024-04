Zure nederlaag Vitesse in tijdelijk stilgelegde Gelderse derby tegen NEC

Vitesse heeft een zure nederlaag geleden tegen NEC. De Arnhemmers, die strijden tegen degradatie, waren lang de bovenliggende partij, maar verloren uiteindelijk met 0-3.

De wedstrijd werd na het tweede Nijmeegse doelpunt enkele minuten stilgelegd vanwege een op het veld gegooide fakkel.

Het was voor het eerst in acht Gelderse derby's dat Vitesse onderuitging tegen NEC. En de ploeg van Edward Sturing had de punten keihard nodig. Met nog vijf wedstrijden te gaan, staat Vitesse namelijk op de zeventiende plaats. Om rechtstreekse degradatie nog te ontlopen, moet een gat van vijf punten op nummer zestien Excelsior worden gedicht.

Moussa niet in selectie

Bij Vitesse ontbrak Anis Hadj Moussa in de wedstrijdselectie. Sturing had zich vrijdag, kort nadat bekend was geworden dat Hadj Moussa na dit seizoen naar Feyenoord vertrekt, al kritisch uitgelaten over de aanvaller. Voor de wedstrijd tegen NEC was de Algerijn ziek, zo meldde Vitesse.

De openingsfase in het Gelredome, dat onder meer door het ontbreken van uitsupporters behoorlijk leeg oogde, was voor Vitesse. Jasper Cillessen werd in de eerste tien minuten al twee keer serieus aan het werk gezet en de NEC-doelman liet nog maar eens zien in bloedvorm te verkeren. Vooral zijn redding op de harde knal van Kacper Kozlowski was knap.

De thuisploeg bleef volle bak aanvallen, waardoor NEC wat ruimte kreeg voor een counter. Op die manier werd onder anderen Lars Olden Larsen gevaarlijk, maar zijn schot ging recht op Vitesse-doelman Eloy Room af.