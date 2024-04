Zegereeks Groningen ten einde: NAC pakt punt in Euroborg

Na zes competitiezeges op rij heeft FC Groningen weer eens punten gemorst. Het thuisduel met NAC Breda eindigde zondag in een 1-1 gelijkspel.

Daardoor komt Groningen op gelijke hoogte met nummer twee Roda JC, dat later vandaag nog in actie komt. De nummers één en twee promoveren aan het eind van het seizoen rechtstreeks naar de eredivisie. NAC blijft op de zevende plaats staan, een plek die recht geeft op deelname aan de play-offs.

Voor NAC was het gelijkspel in de Euroborg een opsteker, want de laatste twee competitieduels gingen verloren. De Brabanders kwamen kort na rust op voorsprong.

Gemiste penalty

De Tsjech Dominik Janosek zag zijn strafschop nog gekeerd worden door Groningen-keeper Hidde Jurjus. Maar Groningen kreeg de bal niet uit het strafschopgebied en even later scoorde de Spanjaard Manel Royo wel: 0-1.

Het duurde ruim een kwartier voordat de Groningse gelijkmaker viel. De Noor Johan Hove schoot vanuit een lastige hoek hard binnen (1-1).

Om 16.45 uur begint het Limburgse onderonsje tussen Roda JC en VVV-Venlo, de nummers twee en tien van de ranglijst.