Na het 'hobbeltje' van Melbourne straalt Verstappen in Japan: 'Het kon niet beter'

Zoveel vraagtekens als hij had na de kwalificatie, zo overtuigend vond Max Verstappen zijn grandprixzege in Japan een dag later. "Alles pakte goed uit, de pitstops, de strategie. Het kon niet beter."

Zaterdag hield hij nog een flinke slag om de arm. Verstappen pakte pole, was dus weliswaar de snelste over één rondje, maar de wedstrijdsimulaties van zijn RB20 bevielen hem niet. Ferrari leek een serieuze bedreiging in de race en hij hoopte maar dat de aanpassingen die hij voor ogen had voldoende zouden zijn.

'Goed ingespeeld op hogere temperatuur'

Het was meer dan genoeg. Verstappen heerste in Suzuka van start tot finish. "Het duurde een paar rondjes voordat de auto lekker voelde, daarna werd het alleen maar beter. Hoewel je nooit honderd procent tevreden bent over de balans, kon ik harder als het nodig was. Dat is altijd een fijn gevoel."

Na twee dagen bewolking en lichte regen, die de tweede training om zeep had geholpen, scheen de zon zondag volop in Suzuka. "Het was warmer dan de vorige dagen en dan heb je altijd iets minder grip. Dat is tricky, omdat je auto zich dan echt iets anders gedraagt. Maar het pakte goed uit, we hebben er goed op ingespeeld."