Dieven stelen verzegeld kistje uit Sint-Janskathedraal

Inbrekers hebben een ravage aangericht in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Via steigers, die langs de kathedraal staan vanwege een renovatie, wisten inbrekers de koepel van de basiliek te bereiken. Daar sloegen ze glas-in-loodraampjes stuk, lieten een brandblusser leeglopen en namen een verzegeld kistje mee met daarin honderden persoonlijke boodschappen voor in het jaar 2122.

"Misschien dachten de dieven dat daar het geld van de Sint-Jan werd bewaard, maar dat is niet zo", zegt plebaan Vincent Blom gelaten. "Het zou heel tragisch zijn als de inhoud van die kist verloren gaat, die is bestemd voor Bosschenaren over honderd jaar. Het kistje heeft geen waarde in geld, maar wel historische en emotionele waarde."

Het kistje zat verstopt boven het 'Alziend Oog', een schildering in de nok van het dak, pal boven het altaar. Donderdag zag Blom verdacht veel stof op en rond het altaar liggen, maar pas op vrijdag ontdekte de brandweer tijdens een inspectie per toeval de inbraak, schrijft Omroep Brabant.

Kist mag pas in 2122 open

In de koepel van de Sint-Jan wordt sinds 2022, bij het 800-jarig bestaan van de kathedraal, een blauwe kist bewaard. Honderden mensen schreven destijds een brief over de bijzondere rol van de basiliek in hun leven.

Ook de bisschop, plebaan, commissaris van de koning en de burgemeester schreven een brief voor in de kist. Die werd vervolgens door een notaris gezegeld en dichtgeschroefd. De bedoeling is dat honderd jaar later, in 2122, deze boodschappen worden gelezen.