Uma boekt in Parijs eerste marathonzege, Fikir wint bij debuut

Mulugeta Asefa Uma heeft de marathon van Parijs gewonnen. De Ethiopiër kwam na 2.05.33, een persoonlijk record, over de finish en boekte zijn eerste marathonzege.

Zijn beste marathontijd tot nu toe was 2.06.07. Die tijd liep hij vorig jaar in Sevilla.

Kopgroep van dertien

Uma maakte halverwege deel uit van een kopgroep van dertien man, met daarin de winnaars van de laatste drie edities: Abeje Ayana, Deso Gelmisa en Elisha Rotich. Van die drie hield Gelmisa het het langst vol, maar na 36 kilometer haakte ook hij af uit de kopgroep.

Uma, die in 2023 tweede werd bij de marathon in Frankfurt, bleef over met Titus Kipruto en liet de Keniaan op 2,5 kilometer van de finish achter zich.

De 26-jarige Uma kwam vijftien seconden voor Kipruto over de finish. De Keniaan Rotich kwam als derde over de finish.

Fikir wint bij vrouwen

Bij de vrouwen won de Ethiopische Mestawut Fikir bij haar marathondebuut in 2.20.45. In de eindsprint klopte ze mededebutante en landgenote Enat Tirusew.

De 40-jarige Vivian Cheruiyot uit Kenia, winnares in Londen in 2018, werd in haar eerste marathon in vijf jaar knap derde.