Dagen na zware aardbeving Taiwan honderden mensen gered

In Taiwan hebben reddingswerkers inmiddels honderden mensen gered die vastzaten in een nationaal park na de zware aardbeving in de nacht van dinsdag op woensdag. Het dodental is inmiddels opgelopen tot dertien.

Volgens persbureau DPA zijn er dit weekend meer dan vierhonderd toeristen en bewoners van het Taroko National Park met onder meer helikopters naar een veilige plek gebracht. In dat gebied zijn aardverschuivingen geweest en zijn wegen beschadigd en geblokkeerd geraakt.

De autoriteiten zoeken nog naar zeker zes mensen, onder meer met drones. Ook een Turks reddingsteam helpt mee met de zoekactie. Eerder deze week was er geen contact mogelijk met medewerkers van een hotel in Taroko.

Het epicentrum lag zo'n 18 kilometer ten zuiden van de stad Hualien: