Motocrosser Van Drunen (16) wint beide manches in WMX Sardinië

Lotte van Drunen heeft een dubbelslag geslagen bij de WMX op Sardinië. De 16-jarige motocrosser uit Sliedrecht won beide manches.

Haar Spaanse concurrente Daniela Guillén eindigde beide keren als tweede en Lynn Valk legde in beide manches beslag op de derde plek.

De GP van Sardinië was de tweede wedstrijd van het jaar. Eerder pakte Van Drunen in Spanje tweemaal een tweede plek achter Guillén. Daardoor delen Van Drunen en Guillén de leiding in de WK-stand. Valk staat derde.

Vorig jaar eindigde Van Drunen in haar debuutseizoen als derde in de WK-stand. Een jaar eerder werd ze Europees kampioen.

Er zijn in het huidige seizoen nog vijf GP's te gaan. De voorlaatste is in augustus in Arnhem.