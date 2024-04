Soevereine Verstappen pakt in Japan de draad weer op

Max Verstappen heeft voor de derde keer op rij de Grand Prix van Japan gewonnen. De enige andere Formule 1-coureur die dat ooit lukte, was Michael Schumacher tussen 2000 en 2002.

Ploeggenoot Sergio Pérez finishte achter Verstappen als tweede. De twee Red Bulls domineerden de vierde grand prix van het seizoen.

De race in het zonnige Suzuka begon met een stevige crash. Direct na de start, waarbij Verstappen overigens goed weg was vanaf poleposition, werd de rode vlag gezwaaid. Daniel Ricciardo raakte Alex Albon en beide mannen vlogen hard de bandenstapel in.

De coureurs konden ongedeerd uit hun auto stappen, maar de barrière was zwaar beschadigd. De race lag bijna een halfuur stil, zodat de boel kon worden gerepareerd. Daarna volgde een herstart.