Nog 8 dagen tot verkiezingen VS: Trump wil verwachte benoeming Barrett vieren

In dit artikel verzamelen we vanaf nu dagelijks de laatste ontwikkelingen rond de Amerikaanse verkiezingen op 3 november. De belangrijkste achtergrondverhalen en uitlegvideo's vind je in deze collectie.

Update 17.30 uur: Viering bij het Witte Huis? President Trump wil vanavond de verwachte benoeming van de opperrechter Amy Coney Barrett vieren met een bijeenkomst bij het Witte Huis, in de buitenlucht. Volgens een woordvoerder van het Witte Huis is het de bedoeling dat er onderling zoveel mogelijk afstand wordt gehouden. Vanavond is de stemming over Barrett in de Senaat. De verwachting is dat een meerderheid voor de conservatieve kandidaat van Trump zal stemmen. Zij wordt dan een van de negen rechters van het Hooggerechtshof. Na de stemming vindt dan ook meteen de beëdiging plaats tijdens een ceremonie van voorzitter van het Hooggerechtshof John Roberts. Trump wil daarna samenkomen bij het Witte Huis om de eventuele overwinning te vieren. Trump droeg eind september Barrett voor als rechter bij een ceremonie in de tuin van het Witte Huis. Bij dat evenement hield bijna niemand afstand, en droegen weinig mensen een mondkapje. Kort daarop bleken meerdere aanwezigen, onder wie Trump, besmet met corona. Meer weten over Amy Coney Barrett? We schreven eerder dit portret over haar.

Update 15.15 uur: Mike Pence negatief getest op corona De Amerikaanse vicepresident Mike Pence is negatief getest op het coronavirus, zegt zijn secretariaat. Een aantal van zijn naaste medewerkers testte onlangs positief. Vanavond leidt Pence de stemming in de Senaat over Amy Coney Barrett als nieuwe rechter in het Hooggerechtshof. Democraten wilden dat hij dat niet zou doen, vanwege de besmettingen in zijn omgeving. De conservatieve Barrett werd door president Trump voorgedragen.

Update 15.00 uur: Vandaag al meer 'vroeg' gestemd dan in 2016 Er zijn nu al meer 'vroege stemmers' bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen dan in 2016. Ruim 58 miljoen Amerikanen hebben al hun stem uitgebracht, melden persbureau AP en CNN op basis van tellingen en onderzoek. Dat aantal werd vier jaar geleden pas op de dag voor de verkiezingen gehaald. De vroege stemmen waren toen goed voor 42 procent van alle stemmen, zegt CNN. Vooral vanwege de coronacrisis zouden mensen nu eerder hun stem uitbrengen en drukte op verkiezingsdag willen mijden. President Trump was afgelopen weekend zelf een van de vroege stemmers, in Florida: