Degenkolb is één met Parijs-Roubaix, maar moest bijna passen: 'Viel op mijn eigen strook'

Degenkolb werd geboren in het Oost-Duitse Gera op 7 januari 1989, acht maanden voor de val van de muur. Zijn vader, die nog namens de DDR als wielrenner actief was, maakte gebruik van de hervonden vrijheid en verhuisde zodra het kon met zijn gezin naar het Westen.

De kleine John groeide op in Beieren. Toen al zat Roubaix diep in zijn vezels. "Mijn vader was ook een groot liefhebber en we keken de voorjaarsklassiekers altijd samen op televisie. Het was heel bijzonder om die epische beelden te zien van besmeurde renners die over de kasseien rijden."

"Ik was gefascineerd door Johan Museeuw. In die periode was hij de grote man. Zeker nadat hij die vreselijke valpartij had meegemaakt in Roubaix in het Bos van Wallers. Hij herstelde daarvan, won daarna voor de vierde keer en wees tijdens het juichen op die knie. Die beelden maakten heel veel indruk op mij als kind."