Terreuraanval op Israël, grondoffensief in Gaza: dit gebeurde er in een half jaar oorlog

Een half jaar geleden voerde de militante Palestijnse organisatie Hamas een terreuraanval uit op Israël. Israël sloeg terug met luchtaanvallen en een grondoorlog in de Gazastrook. Zes maanden later is er nog geen oplossing in zicht. Een overzicht van de gebeurtenissen.

In de ochtend van 7 oktober 2023 opent Hamas de aanval op Israël. Duizenden raketten worden vanuit de Gazastrook afgevuurd en militanten van Hamas steken de grens met Israël over. Ze doden bij hun terreuraanval zo'n 1200 Israëliërs en buitenlanders.

In meerdere kibboetsen worden mensen aangevallen en gedood. Ook vallen militanten met paragliders een dancefestival binnen, waar ze een bloedbad aanrichten. Volgens een VN-gezant is het aannemelijk dat er extreem gewelddadige verkrachtingen hebben plaatsgevonden door Hamas-militanten. Ze nemen ongeveer 250 mensen als gijzelaar mee naar Gaza, die in het tunnelnetwerk onder de kuststrook worden vastgehouden.

Israël antwoordt nog dezelfde dag met luchtaanvallen op de Gazastrook en begint enkele weken later een grondoffensief. Het doel volgens Israël: de totale vernietiging van Hamas en het terughalen van de gijzelaars. De oorlog in Gaza is nu een half jaar bezig en er is vooralsnog geen zicht op een staakt-het-vuren.

Slachtoffers

Inmiddels zijn in Gaza ongeveer 33.000 Palestijnen gedood, meldt het door Hamas aangestuurde ministerie van Volksgezondheid. Nog eens 75.000 mensen raakten gewond. De meerderheid van de doden zijn volgens het ministerie vrouwen en kinderen.

Het ministerie maakt in de vermelde aantallen geen onderscheid tussen burgers en militanten. Schattingen van hoeveel Hamas-strijders zijn omgekomen, zijn niet te verifiëren. Volgens het Israëlische leger kwamen bij de grondoorlog in Gaza ongeveer 250 militairen om het leven.