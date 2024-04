Agent en twee bezoekers gewond bij beëindigen illegaal feest in Best

De politie heeft vannacht in Best een eind gemaakt aan een illegaal feest in een voormalig sportcomplex. Er waren honderden mensen aanwezig. Twee van hen zijn aangehouden, omdat ze geweld gebruikten tegen de politie.

De politie kwam af op meerdere meldingen van geluidsoverlast. Volgens een woordvoerder was er een professionele geluidsinstallatie aanwezig.