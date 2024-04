47-jarige man overleden na steekpartij in Tilburg, vrouw gewond en aangehouden

In Tilburg is een man overleden aan verwondingen die zijn opgelopen bij een steekpartij. Hij werd door agenten om 01.20 uur op Zuid-Oosterstraat bloedend aangetroffen. De man van 47 jaar oud had een slagaderlijke bloeding werd door agenten gereanimeerd, maar overleed 20 minuten later.

Een eveneens gewonde vrouw werd verderop in de straat aangetroffen. Ook zij had snij- en steekwonden. De vrouw is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een politiewoordvoerder zegt dat beide slachtoffers in de buurt wonen.

Omdat de toedracht onduidelijk is, is de vrouw aangehouden. Zij wordt op dit moment als verdachte gezien, maar is moeilijk aanspreekbaar. De politie hoopt dat ze in de ochtend haar verhaal kan doen, zodat duidelijk wordt wat er precies gebeurd is.