Regeringskandidaat Pellegrini verslaat pro-westerse Korcok bij verkiezingen Slowakije

Chiem Balduk, correspondent Midden-Europa:

"Korcok klonk opvallend emotioneel in de toespraak waar hij zijn verlies toegaf. Hij zei dat de verkiezing werd beslist door angst en bangmakerij. De centrale boodschap van het kamp van Pellegrini was dat Korcok het land in oorlog met Rusland zou slepen door militairen naar Oekraïne te sturen. Hoewel de president daar niet over gaat, lijkt de boodschap een snaar te raken bij de bevolking, want het was de hoogste opkomst voor presidentsverkiezingen in 25 jaar.

Voor de oppositie is dit verlies een grote domper. Zij zijn hun belangrijkste wapen verloren om het beleid van Fico te beïnvloeden. De regering van Fico kan nu opgelucht ademhalen: de grootste hobbel om omstreden juridische hervormingen door te voeren is verdwenen."